Dolly Martinez, participante del programa de TLC “Mi vida con 600 libras”, muere a los 30 años

Dolly Martinez, quien participó en la décima temporada del programa de TLC "My 600-Lb. Life" ("Mi vida con 600 libras"), murió. Tenía 30 años.

Su hermana, Lindsey Cooper, compartió la noticia a través de redes sociales: "Con un gran corazón comparto el fallecimiento de mi hermosa hermana, Dolly", escribió en Facebook.

Y continuó: "Dolly tenía la personalidad más brillante que podía iluminar cualquier habitación con su risa, su amabilidad y su espíritu amoroso. Ella tenía una manera de hacer que todo el mundo se sintiera especial, y su calor permanecerá con nosotros para siempre".

No se ha revelado la causa de la muerte.

Poco antes de su fallecimiento, Martínez estuvo hospitalizada "luchando por su vida", informó Cooper en una publicación anterior.

Según EW, Martínez figura entre las más de dos docenas de personas que han muerto después de documentar sus intentos por perder peso. En los últimos años, han muerto Pauline Potter, Larry Myers Jr., Latonya Pottain, Destinee Lashaee y Gina Krasley.

Nacida en Fort Worth, Texas, Martínez apareció en el año 2022 en un episodio de la serie de telerrealidad, que cuenta la lucha de personas con obesidad y su intento por bajar de peso con diferentes métodos, a menudo, llegando a someterse a círugia bariátrica.

En el caso de Martínez, perdió 18 kilos durante el programa, pero no se le aprobó la cirugía bariátrica.