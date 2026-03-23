Leonid Radvinsky, propietario de OnlyFans, muere de cáncer a los 43 años

El multimillonario empresario ucraniano-estadounidense Leonid Radvinsky, propietario de la plataforma de contenido para adultos OnlyFans, murió. Tenía 43 años.

“Lamentamos profundamente anunciar el fallecimiento de Leo Radvinsky. Leo falleció en paz tras una larga lucha contra el cáncer”, declaró un portavoz de OnlyFans. “Su familia ha solicitado privacidad en estos momentos difíciles”.

En 2018, Radvinsky adquirió Fenix International Limited, la empresa matriz de OnlyFans, y se desempeñó como su director y accionista mayoritario.

OnlyFans, fundada originalmente en 2016 por el empresario británico Tim Stokely, revolucionó la industria del porno en línea.

La plataforma aumentó su popularidad durante la pandemia de COVID-19, impulsando a creadores de contenido sexual y convirtiéndose en su fuente principal de ingresos.

Radvinsky también fue director de Leo, un fondo de capital riesgo que fundó en 2009 y que se centra en inversiones en empresas tecnológicas.