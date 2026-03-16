Cazzu comparte fotos de Inti tras Nodal decir que no quiere que exponga a la niña

Cazzu compartió nuevas fotografías junto a su hija Inti tan solo dos días después de que Christian Nodal haya declarado que busca impedir legalmente que la rapera exponga a la menor en redes sociales.

Aunque sin ningún mensaje escrito, la artista argentina publicó un carrete de imágenes de distintos momentos de la niña de dos años.

Se recuerda que, el fin de semana Nodal dijo a la prensa mexicana que la demanda interpuesta en México ya casi llega a Argentina, país natal de Cazzu y donde reside con la menor.

“Todo el tema de mi hija lo estoy reservando para que ella, cuando cumpla la mayoría de edad, va a tener cien por ciento mi apoyo, pero la verdad, estoy cediendo para que esté lo menos expuesta posible en redes. De hecho, la demanda que tengo va por ahí, para que no se siga exponiendo en redes”, dijo Nodal a los medios de comunicación.

Asimismo, indicó que también está tratando que se regule la manutención y las visitas a su hija, de dos años.

Se recuerda que, recientemente los artistas fueron titulares tras el crítica de Cazzu al tema “Rosita”, de Rauw Alejandro, Jhay Cortez y Tainy, donde mencionan a Nodal.

Según la rapera, los reguetoneros aplauden e intentan reivindicar el comportamiento de su expareja y padre de su hija con la frase: 'Yo me dejo y me caso contigo a lo Christian Nodal'.

“Pero para los que aún no despiertan, pensemos juntos lo que me arde… ¿Una separación? ¿Un engaño? ¡Vamos! No soy tan básica. Básicos son los camaradas que por encima de la empatía eligen la reivindicación. Un hombre con alma enamorada no es el problema, el problema real se llama Crónica de un abandono. Y no, no es a mi a quien han abandonado. ¿Me sigue o no me sigue?”, sentenció a través de su cuenta de Substack.

A esto, Nodal reaccionó con un mensaje, donde expresa que la rapera tiene “indignación selectiva” y no debe utilizar a su hija cada vez que algo no le guste.

“Qué dramón por una barra que simplemente dice que alguien se enamora y se casa rápido ´como Christian Nodal`. Se ocupan dos neuronas para entender que la referencia es hacia mí mismo y me atrevo a decir que hasta un tono de burla a mi fama de alma enamorada", inició diciendo el artista en su canal de Instagram.

El intérprete de “Si nos dejan” expresó que un tema tan sensible como la maternidad no se debe utilizar a la ligera y mucho menos utilizar a su hija cada vez que algo no gusta. “Ella no es argumento, no es símbolo, no es bandera. Es mi bebé”, resaltó.

Añadió que “Mencionar públicamente a nuestra hija solo fortalece la historia inventada, más no arregla nada”.

Dejó claro que si tal como Cazzu lo planteó, la situación le está afectando a la niña “ni mi número ni mis intenciones han cambiado. Mis abogados siguen buscando una solución justa y regulada”.