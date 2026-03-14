Influencer colombiana Andrea Valdiri y la lujosa fiesta de 15 años que le celebró a su hija

La creadora de contenido colombiana Andrea Valdiri le celebró una lujosa fiesta a su hija Isabella por sus 15 años y le obsequió costosos regalos como un reloj Cartier, un Mini Cooper y convirtió los dientes de sus primogénita en joyas.

Valdiri, quien es una de las influencer más conocidas de Colombia y solo en instagram cuenta con 10 millones de seguidores, no escatimó en gastos para ofrecerle lo mejor a su hija.

La fiesta se realizó en el centro comercial La Serrezuela, en Cartagena, cuyo alquiler fue de 60 millones de pesos colombianos (unos 960 mil pesos dominicanos), y uno de los artistas que actuaron en celebración fue el Mr Black “El Presidente”. La cumpleañera recibió felicitaciones a través de video de J Balvin y otras figuras colombianas.

150 invitados entre familiares y amigos acompañaron a la influencer y a su hija y fueron sorprendidos con esmeraldas y varios aparatos tecnológicos como celulares, tabletas, etc.

Un detalle que tuvo Andrea con su hija fue convertir cuatro de los dientes de bebé en un par de aretes, un collar y un anillo.

De acuerdo a medios colombianos, la fiesta habría costado unos 2500 millones de pesos colombianos, pero esa información no ha sido confirmada por la influencer.