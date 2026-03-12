Muere la influencer Carolina Reyes (Carol the Warrior) a los 23 años a causa de cáncer

La influencer colombiana Dally Carolina Reyes Cáceres, conocida en redes sociales como Carol the Warrior, murió a los 23 años tras batallar contra el cáncer.

Su familia confirmó la noticia con un desgarrador mensaje publicado en su cuenta de Instagram: “Con profundo pesar anunciamos el fallecimiento de nuestra guerrera”.

Y añade: “Con mucho dolor anunciamos que lastimosamente partió con el Señor este 11 de marzo del 2026, les pedimos prudencoa, empatía y amor con sus familiares y amigos”.

La imagen compartida con los más de 200 mil seguidores de Reyes dice: “Era una guerrera, una persona brillante y un ser humano que nunca se rindió ante ninguna dificultad que se le presentara”.

Los restos de la creadora de contenido serán velados este jueves en Cali y posteriormente serán trasladados a su natal Chocó, al noroeste del país.

En noviembre de 2025, Reyes reveló su diagnóstico luego de presentar problemas de salud que la obligaron a acudir al hospital de Cali, donde residió hasta su deceso.

Hace dos semanas, Reyes documentó su viaje a Brasil.