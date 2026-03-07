La influencer fitnees Stephanie Buttermore muere a los 36 años

La influencer fitnees Stephanie Buttermore murió repentinamente. Tenía 36 años.

El equipo de su prometido, el fisicoculturista Jeff Nippard, dio a conocer la triste noticia a través de sus redes sociales.

“Con profundo pesar compartimos el repentino fallecimiento de Stephanie, prometida y compañera de Jeff durante diez años. Como muchos saben, Stephanie significaba mucho para Jeff”, dice la publicación.

"Será recordada por su calidez y compasión, su amor por su familia y su investigación de doctorado sobre el cáncer de ovario", añade.

Asimismo, pidió a los fanáticos privacidad para afrontar la pérdida y agradeció "por su comprensión y apoyo durante este difícil momento".

Se desconoce la causa de su muerte.

La pareja se comprometido en octubre de 2022. Nippard contó que su relación con Buttermore omenzó después de que él le enviara un mensaje por Instagram.

“Empezamos a hablar por Skype de 3 a 4 horas diarias durante casi un mes (no es broma) hasta que fui a visitarla a Florida desde Canadá”, escribió. “Nuestra primera cita fue para ejercitar los hombros y nunca la olvidaré”