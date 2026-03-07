Fallece a los 25 años la influencer Karla Thaynnara tras sufrir un accidente de motocicleta

La influencer brasileña Karla Thaynnara, quien era enfermera de profesión, falleció a los 25 años cuando chocó su motocicleta contra un automóvil y posteriormente fue atropellada por un camión que iba detrás de ella mientras conducía por una autopista cerca de Brasília, capital de Brasil.

La tragedia se agravó cuando el padre de la víctima, el policía militar retirado José Carlos Andrade Nogueira, se quitó la vida al enterarse de la muerte de su hija. Los policías que acudieron al lugar intentaron intervenir, pero no tuvieron éxito, según informó el medio Correio Braziliense.

Después del accidente, la familia confirmó la triste noticia en el Instagram de Karla: “Queridos amigos y familiares: Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de Karla Thaynnara. Sufrió un accidente de motocicleta y no sobrevivió. Agradecemos el apoyo de todos y pedimos oraciones por la familia”.

A Karla le sobrevive su hija de 7 años.

Hasta el miércoles, la cuenta de Instagram de Thaynnara contaba con más de 64.000 seguidores.