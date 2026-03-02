Voces conocidas en plataformas nuevas: figuras tradicionales apuestan a los podcast

Hace apenas unos años, en República Dominicana solo los más arriesgados apostaban por el formato podcast. Era un terreno nuevo, incierto y todavía poco explorado. Sin embargo, con el auge del internet y el crecimiento de las plataformas digitales, figuras del entretenimiento y la comunicación han tenido que navegar en estas aguas llamadas podcast.

Luz García, Manolo Ozuna, Sabrina Gómez, Liondy Ozoria, Aquiles Correa, Sharmín Díaz, René Castillo y otras figuras que forjaron su carrera en medios tradicionales como la televisión y la radio, ahora están en el mundo de los podcast.

Un podcast es una publicación digital periódica en audio o video, que los usuarios pueden consumir a través de cualquier dispositivo móvil con acceso a internet y que se descargan en plataformas populares con la facilidad que el contenido puede consumirse cuando el usuario desee, todo lo contrario a los medios tradicionales.

Luz García El Podcast

Luz García, una figura fuerte y consolidada en los medios de comunicación, hace dos años incursionó en este formato con “Luz García El Podcast”, espacio de entrevistas que se publica todos los miércoles.

Aunque la comunicadora no ha dejado de lado la televisión y continúa con su icónico programa "Noche de Luz" ha tenido buena aceptación por parte de la audiencia y sus entrevistas a figuras de distintos ámbitos, a menudo son tema de conversación en la industria.

Politihablando

El actor y humorista Manolo Ozuna y la comunicadora Anabell Alberto tienen varios años en el mundo del podcast, primero en “Politiqueando RD”, el cual pasó a llamarse “Politihablando”.

“Politihablando”, tal como su nombre lo indica es un espacio de entrevistas especialmente a figuras del ámbito político y social de República Dominicana, donde Ozuna y Alberto además de realizar las entrevistas, son conocidos por sus opiniones.

Manolo Ozuna es una figura del cine y la televisión dominicana que, aunque salió hace algunos años de la pantalla chica, está presente en la radio con su programa “El show perfecto”, que se transmite por 88.5 FM de 12:00 del mediodía a 2:00 de la tarde.

Mientras que en 2024, Anabell Alberto regresó a la televisión tras ocho años fuera. La comunicadora se unió a la revista matinal de entretenimiento, “Activando La Mañana”, que se transmite de lunes a viernes por Telecentro, canal 13, y Telemicro internacional.

Los Gómez

Por su parte, la comunicadora Sabrina Gómez, alejada hace varios años de la televisión, está junto a su hermano en “Los Gómez”, un controversial podcast de contenido subido de tono que se puede disfrutar a través de la plataforma de paga, Patreon.

Azul podcast

Hace más de 10 años que la Miss Mundo 1998, Sharmín Díaz, se alejó de la televisión, pero en 2023 encontró en los podcasts un espacio para hablar sobre el autismo, un tema que se toca poco, pero que ella vive en carne propia por su hijo Sebastián, quien fue diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

En “Azul podcast”, Sharmín junto a Liondy Ozoria y Jhon Wayne, ambos también con hijos dentro del TEA, visibilizan este tema.

3pauno

Igualmente, el ventrílocuo Liondy Ozoria aparte de “Azul podcast” tiene su propio espacio digital llamado “3pauno”. El humorista retomará su presencia en la televisión dominicana con “Noche Duerma” programa que se estrenará por Radio Televisión Dominicana (RTVD). Anteriormente, Ozoria ha participado en programas como “Divertido con Jochy”, “Chévere Nights”, “Gózalo”, “No hay dos sin tres”, entre otros.

Con Padres Podcast

Enrique Quailey inició en los medios de comunicación en los años 90, dándose a conocer con el paso del tiempo en diferentes espacios como “Rica Loquera”, “Qué Chévere es Saber” y otros. Actualmente, forma parte del elenco del programa radial “El Mañanero” y también incursionó en los espacios digitales con “Con Padres Podcast”, una propuesta centrada en hablar sin rodeos sobre la paternidad, un tema del que poco se profundiza en los medios.

A través de entrevistas y conversaciones abiertas, comparten vivencias, aprendizajes y retos que enfrentan los hombres en su rol de padres. El espacio, que comparte con Nelson Rafael, no solo se enfoca en la experiencia de los invitados como papás, sino también en su historia como hijos.

Albert Mena también ha optado por tener su propio espacio. Desde hace cuatro años el animador, quien hasta el año pasado fue el conductor de “Más Roberto”, abrió su propio espacio en YouTube, una plataforma que se ha convertido en punto de encuentro para conversaciones de fe y reflexión. Allí, sus invitados comparten testimonios sobre cómo Dios ha impactado sus vidas.

Mena continúa en la pantalla chica en “Es temprano todavía” junto a Jochy Santos.

El actor y humorista Aquiles Correa también ha apostado a los podcast con “El meneo de Correa”.

Otras figura de la televisión que incursionó en este formato fue René con “Clic Inmobiliaria”, un podcast sobre mundo inmobiliario, donde las figuras muestran sus propiedades.