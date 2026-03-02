Santiago Matías estrenará su próximo proyecto digital, Planeta Alofoke, el 13 de abril

Tras la exitosa presentación en el Agganis Arena, en Boston, Santiago Matías continúa ampliando su presencia en la escena del entretenimiento latino en Estados Unidos. El evento reunió a miles de asistentes, en su mayoría pertenecientes a la diáspora dominicana y latina, que acudieron para presenciar una propuesta que integró música en vivo, cultura digital y espectáculo en un mismo escenario.

El espectáculo contó con la participación de destacados exponentes de la música urbana, entre ellos De La Ghetto y otras figuras invitadas, que encendieron al público con sus presentaciones.

Uno de los segmentos más comentados de la noche fue la esperada revancha entre Cristian Casablanca y El Sr. Jiménez, una pelea que llegó tras su primer encuentro celebrado anteriormente en Santo Domingo, donde Casablanca resultó ganador tras la retirada de Jiménez. En esta ocasión hubo un empate técnico según la decisión de los jueces.

Planeta Alofoke

Esta exitosa parada en Boston sirve como antesala de Planeta Alofoke, el nuevo concepto que Santiago Matías se prepara para desarrollar, con una visión más amplia, estética renovada y proyección global que busca expandir aún más su marca en el entretenimiento y la cultura urbana.

Será el tercer reality show desarrollado por la plataforma, luego del éxito alcanzado en 2025 con La Casa de Alofoke 1 y 2; en esta ocasión tendrá un concepto diferente a las anteriores realizaciones. Los detalles se darán a conocer en los próximos días, aunque Matías adelantó que será en vivo durante un mes completo, transmitida las 24 horas del día a través del canal oficial de YouTube de Alofoke Radio Show. El formato permitirá a la audiencia seguir en tiempo real cada acontecimiento, interacción y dinámica del programa.

Con producciones que combinan medios digitales, música y espectáculos en vivo, Planeta Alofoke se estrenará este 13 de abril.