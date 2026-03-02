Fallece influencer María Rita a los 25 años tras sufrir cuatro paros cardíacos

La influencer brasileña Maria Ríta Rodrigues da Silva o María Rita, de 25 años, falleció repentinamente tras sufrir cuatro paros cardíacos, según reveló su familia a través de una publicación en Instagram.

Aunque la creadora de contenido fue trasladada de emergencia a un centro de salud, no logró sobrevivir.

"María Rita se encontraba en casa con sus padres en el momento del incidente, haciendo lo que más amaba: maquillar a su madre. María perdió el aliento y se desmayó en la cama. Recibió ayuda de sus padres y su novio, y poco después, una ambulancia la trasladó al hospital, donde sufrió cuatro paros cardíacos y no pudo resistir. Todo fue muy rápido y sin sufrimiento. María sufrió isquemia miocárdica aguda y tromboembolia pulmonar", detalla el post.

María Rita, quien compartía contenido sobre moda y belleza en redes sociales, se graduó en marzo de 2025 de diseño de moda y trabajaba en su área.

"Se fue feliz. María Rita era simplemente adicta al amor, adicta a sentir intensamente, y creo que todos sus allegados lo sabían y lo sentían; su forma de ver e interactuar con el mundo siempre fue muy contagiosa", añade.