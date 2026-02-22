Influencer Bianca Dias muere a los 27 años por embolia pulmonar tras someterse a cirugía plástica

Mientras se recuperaba de una cirugía plástica, la influencer brasileña Bianca Dias murió a los 27 años a causa de una embolia pulmonar.

Según TMZ, se desconoce a qué tipo de operación se sometió la creadora de contenido, apenas 18 días antes de su deceso.

Dias se encontraba en la casa de playa de su familia en Guarujá, cerca de São Paulo, donde empezó a experimentar dificultad para respirar.

“Bia fue operada y mientras se recuperaba en casa, tuvo un coágulo pulmonar, dos convulsiones y cuando llegó al hospital ya no estaba viva…”, confirmó su amiga, la influencer Giovanna Borges.

La joven fue trasladada d emergencia al hospital, pero los médicos no lograron salvarla.

El caso está siendo investigado por las autoridades.

Dias, quien era una figura popular en su ciudad natal, Mauá, contaba con casi 100 mil seguidores en su cuenta de Instagram.