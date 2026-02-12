Juan Carlos Pichardo, hospitalizado por una neumonía bilateral severa

El humorista Juan Carlos Pichardo Jr. se encuentra hospitalizado por una neumonía bilateral severa.

“A veces la vida nos recuerda que el cuerpo también necesita pausa… que muchas veces nos pide a gritos que paremos, y debemos aprender a escucharlo”, escribió Pichardo en su cuenta de Instagram.

Debido a su situación de salud, el también actor canceló su participación en el show de este 14 de febrero en Escenario 360. “Me duele no estar, pero ahora mismo lo más importante es recuperarme al 100%”, dijo.

El mes pasado Pichardo se convirtió en padre por segunda vez. En esta ocasión de un niño llamado Juan Manuel Pichardo Paniagua.

“Hoy nuestro corazón aprendió a latir de forma diferente. Al fin ya está con nosotros nuestro amado Juan Manuel Pichardo Paniagua, Dios nos regaló el abrazo que faltaba para completar nuestra familia. Llegas para llenarnos de amor, esperanza y nuevos comienzos. Tu vida es promesa, es milagro y bendición”, informó el feliz papá en sus redes sociales con varias fotorgafías de su nuevo retoño y de su esposa Carmen Paniagua.

El exintegrante de “La casa de Alofoke 2” expresó su felicidad en las redes sociales.