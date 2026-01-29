Tiktoker Shirley Raines, conocida por cuidar personas sin hogar, muere a los 58 años

Shirley Raines, creadora de redes sociales y fundadora de una organización sin fines de lucro que dedicó su vida a cuidar a personas sin hogar, falleció, según anunció su organización Beauty 2 The Streetz el miércoles. Tenía 58 años.

Raines era conocida como "La Sra. Shirley" por sus más de 5 millones de seguidores de TikTok y por las personas que regularmente hacían fila para obtener la comida, los tratamientos de belleza y los productos de higiene que ella traía a Skid Row de Los Ángeles y otras comunidades sin hogar en California y Nevada.

La vida de Raines tuvo un “impacto inconmensurable”, escribió Beauty 2 The Streetz en las redes sociales.

“A través de su incansable defensa, profunda compasión y compromiso inquebrantable, utilizó su poderosa plataforma mediática para amplificar las voces de los necesitados y brindar dignidad, recursos y esperanza a algunas de las poblaciones más desatendidas”, afirmó la organización.

La causa de la muerte de Raines no fue revelada, pero la organización dijo que compartiría información adicional cuando esté disponible.

Raines tuvo seis hijos. Uno de ellos falleció siendo un niño pequeño, una experiencia que la dejó "muy destrozada", según declaró Raines en 2021, cuando fue nombrada Héroe del Año de CNN.

"Es importante que sepan que las personas rotas todavía son muy útiles", dijo durante la ceremonia de entrega de premios de CNN.

Ese profundo dolor la llevó a empezar a ayudar a las personas sin hogar.

“Preferiría tenerlo de vuelta a cualquier cosa en el mundo, pero soy madre sin hijo, y hay mucha gente en la calle que no tiene madre”, dijo. “Y siento que es un intercambio justo: estoy aquí para ellos”.

Raines comenzó a trabajar con comunidades de personas sin hogar en 2017. El lunes, publicó un video grabado desde el interior de su auto mientras repartía almuerzos a una fila de personas que esperaban fuera de la ventanilla del pasajero. Saludó a sus clientes con cálido entusiasmo y respeto, llamándolos "Rey" o "Reina".

Un hombre le dijo que logró entrar a un apartamento.

"¡Dios es bueno! ¡Mírate!", respondió Raines, con su habitual alegría aún más intensa. En un video publicado dos semanas antes, le entregó sus zapatos a una niña descalza que esperaba comida, protegiendo sus pies del frío asfalto.

La crisis de personas sin hogar en California es especialmente visible en el centro de Los Ángeles, donde cientos de personas viven en chabolas improvisadas que ocupan manzanas enteras en el infame barrio conocido como Skid Row. Con frecuencia, se instalan tiendas de campaña en la acera frente al Ayuntamiento. Cada vez es más frecuente encontrar campamentos en zonas suburbanas bajo los pasos elevados de las autopistas. Una encuesta de 2025 reveló que unas 72.000 personas se encontraban sin hogar en cualquier noche del año en el condado de Los Ángeles.

Crushow Herring, director artístico del Proyecto Sidewalk, comentó que Raines era a la vez sentimental y protector de la comunidad sin hogar. El Proyecto Sidewalk utiliza el arte y programas de empoderamiento entre pares para ayudar a las personas sin hogar en Los Ángeles.

“He estado recibiendo llamadas toda la mañana de gente, no solo de Skid Row, sino también de angelinos, que están conmocionados por la muerte de Raines”, dijo Herring. “¿Ver el trabajo que hizo y cómo la gente estaba deseando verla salir? Fue una gran misión. Lo que la mayoría necesita es simplemente sentirse digna consigo misma, porque si se ven mejor, se sienten mejor”.

Raines a menudo les daba a las personas en la calle un puesto para trabajar con ella mientras les cortaba el pelo o repartía mercadería, dijo Herring.

“Al cabo de uno o dos años, ya forman parte de la organización; tienen responsabilidades, algo que esperar”, dijo. “Siempre estuvo rodeada de personas motivadoras, generosas y educadas con los miembros de la comunidad”.

Melissa Acedera, fundadora de Polo's Pantry, recordó que se unía a Raines todos los sábados para distribuir comida cuando Beauty 2 The Streetz estaba empezando. Raines recordaba los cumpleaños de la gente y se esforzaba especialmente por conectar con las personas transgénero y queer que a menudo vivían en las afueras de Skid Row, añadió.

"Es difícil no pensar en Shirley cuando estoy allí", dijo Acedera.

En 2025, Raines fue nombrada ganadora del Premio de Imagen de la NAACP a la Personalidad Destacada de las Redes Sociales. Otros creadores de redes sociales elogiaron su trabajo y compartieron su dolor en línea el miércoles.

“La Sra. Shirley era realmente la mejor de nosotras, el amor encarnado”, escribió Alexis Nikole Nelson, educadora recolectora y creadora de redes sociales conocida como “blackforager”.