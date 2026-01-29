La influencer iraní 'Baby Rider' fue asesinada a tiros

La influencer iraní Diana Bahador, conocida como 'Baby Rider', fue asesinada de un disparo en la cabeza mientras manifestaba contra el régimen del Ayatolá. Tenía 19 años.

La creadora de contenido era popular por compartir videos en motocicletas con el rostro descubierto con sus más de 180 mil seguidores.

El grupo de Derechos Humanos Hyrcani informó que Bahador recibió dos impactos de bala durante las protestas del 8 de enero en la ciudad de Gorgan.

La familia de Bahador habría publicado un comunicado bajo presión de los servicios de inteligencia, diciendo que la joven había fallecido en un accidente de tráfico el 22 de enero.

Según Daily Mail, las protestas en Irán comenzaron el 28 de diciembre, provocadas por la caída de la moneda iraní, el rial, y rápidamente se extendieron por todo el país.

El país lleva más de dos semanas sin servicio de Internet y ha habido alrededor de 30,000 asesinatos y 42,300 arrestos.