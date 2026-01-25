Juan pablo duarte
Castro Marte invita a los dominicanos a "retomar los ideales de Duarte"
Castro recordó que el ideal de Duarte “Vivir sin patria, es lo mismo que vivir sin honor”, en vez de quedar en el olvido debería servir a cada dominicano como inspiración de seguir luchando por el país.
A propósito del próximo 26 de enero, día que se conmemora el natalicio de Juan Pablo Duarte, muchos recuerdan la vida del patricio.
Con motivo a esto, el obispo de la Diócesis Nuestra Señora de la Altagracia de Higüey, Jesús Castro Marte, quiso resaltar este domingo algunos de los valores que describen a Duarte y el compromiso que tiene cada dominicano de continuar luchando por un país cada vez más próspero.
En un mensaje colgado en su cuenta de la red social X, indicó: “La conmemoración del natalicio de Juan Pablo Duarte, nos compromete como dominicanos a pensar y asumir su visión, sacrificio, valentía y anhelo de construir un país libre, justo y solidario”.
Al mismo tiempo recordó que el ideal de Duarte “vivir sin patria, es lo mismo que vivir sin honor”, en vez de quedar en el olvido, debería servir a cada dominicano como inspiración de seguir luchando por el país.
En la publicación también resaltó valores como el amor, moral, fe, justicia, patria, bien común y dignidad humana, que caracterizan al Padre de la Patria y sirven como un legado para cada ciudadano.
Como una invitación llamó a los dominicanos y dijo, “hay que retomar los ideales de Duarte”.