Encuentran muerta en su casa a la influencer Lula Lahfah

La influencer Lula Lahfah, quien acumulaba casi 3 millones de seguidores en Instagram, fue encontrada sin vida en su apartamento en el sur de Yakarta, Indonesia. Tenía 26 años.

El jefe de relaciones públicas de la policía de Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, confirmó que una figura pública con las iniciales LL había muerto en el área de Dharmawangsa.

"Es cierto que un influencer con las iniciales LL fue encontrado muerto en el apartamento Essence Dharmawangsa", informó Hermanto el viernes 23 de enero.

"Actualmente, los oficiales de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía del Sur de Yakarta todavía están procesando la escena del crimen (TKP) para investigar el incidente y están coordinando con la familia", afirmó Hermanto.

Según CNN Indonesia, Lula ya había estado hospitalizada por problemas de salud. Incluso pasó el Año Nuevo en el hospital, alegando molestias físicas.

La instagramer compartía contenido sobre viajes, moda y belleza.

En su última publicación, dos días antes de su fallecimiento, Lula aparece en un video con su novio, el artista Reza Oktovian, de 38 años, miembro del grupo musical Weird Genius.