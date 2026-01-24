Muere Mackenzie Paul, la tiktoker que documentó su lucha contra el cáncer

La TikToker Mackenzie Paul, quien compartía videos en esa red social sobre su lucha contra el cáncer, murió. Tenía 26 años.

Fue el esposo de Mackenzie, Brandon Paul, quien dio a conocer la noticia en una publicación de Facebook, donde publicó un video llorando.

“Como saben, o como la mayoría de ustedes saben, Kenzie está en el cielo ahora”, dijo entre lágrimas.

"Durante los últimos dos años y medio, he tenido la suerte de estar casado con la mejor mujer del mundo. También la vi pasar por momentos muy, muy difíciles. Era muy transparente en redes sociales. Pero hubo momentos en los que estuvo en la UCI y no respiraba por sí sola, momentos en los que, ya sabes, ninguno de nosotros compartimos nada. Fue un milagro que llegara tan lejos", añadió.

En 2023, la creadora de contenido reveló su diagnóstico de leucemia mieloide aguda, mientras cursaba el segundo año de medicina en la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Estatal de Michigan.

La leucemia mieloide aguda (LMA) es un cáncer de los tejidos del cuerpo que forman la sangre, incluida la médula ósea y el sistema linfático, según Mayo Clinic.