Influencer Dulce Enríquez muere en accidente automovilístico a los 23 años

La influencer mexicana Ivonne Enríquez Ramírez, conocida en redes sociales como Dulce Enríquez, murió en un accidente automovilístico a los 23 años de edad.

Ramírez sufrió traumatismo craneoencefálico y múltiples lesiones y se mantuvo en estado crítico durante 10 días tras volcarse la camioneta en la que iba junto al alcalde de Santa María Huatulco, Julio César Cárdenas Ortega, y un hombre que trabajaba como escolta.

La joven creadora de contenido, que acumulaba más de 100 mil seguidores en Instagram, y sus acompañantes habían asistido a la celebración del 487 aniversario del pueblo cuando el vehículo Toyota Sequoia color beige salió del camino y cayó a un barranco de aproximadamente 50 metros de profundidad.

Los dos hombre lograron sobrevivir al siniestro, pero hasta el momento se desconoce quién conducía el vehículo.

“Con el corazón profundamente roto, compartimos el doloroso fallecimiento de mi amada hermanita

Dulce Ivonne Enriquez Ramirez”, escribió Michel, la hermana de Ivonne, en una publicación en Facebook el pasado 19 de enero.

“Queremos agradecer de todo corazón a cada persona que elevó una oración, que nos envió un mensaje, una palabra de aliento o nos acompañó con su cariño en estos momentos tan difíciles. Cada muestra de amor, cada pensamiento y cada oración llegaron a nosotros y nos sostuvieron cuando ya no teníamos fuerzas”, añadió.

“Agradecemos profundamente su comprensión y pedimos respeto ante esta difícil y dolorosa situación, mientras atravesamos este proceso de duelo como familia”, concluyó.