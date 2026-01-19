Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Muere la influencer Miren García después de luchar contra un raro tipo de cáncer

García fue diagnoticada con Leiomiosarcoma cuando apenas tenía 2 años. 

Miren García.

Miren García.Foto: Instagram

Listín DiarioSanto Domingo, RD

La influencer española Miren García, conocida en redes sociales como Miren García ‘Mirenxu’, murió a los 29 años después de luchar contra un raro tipo de cáncer.

Su familia confirmó la noticia a través de un comunicado: “Fuiste, eres y serás única para nosotros.

Ahora tenemos un ángel más en el cielo y sé que abuelo y tú nos guiarás y acompañarás en este duro proceso”, dice el comunicado publicado el 10 de enero.

García fue diagnoticada con Leiomiosarcoma, un tipo de cáncer poco frecuente y agresivo que se origina en las células del músculo liso, cuando apenas tenía 2 años. 

Un día antes de su deceso, García habló sobre su última cita médica, de la cual terminó siendo hospitalizada.

"No sé cuánto tiempo estaré aquí: están haciendo pruebas y revisando todo. Me siento bien. Ya viene el fin de semana, que se me hará largo, pero seguro que pasará rápido", dijo. 

