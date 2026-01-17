Wilfrido Vargas
Equipo de Wilfrido Vargas desmiente rumores de supuesta muerte del artista
Vargas se encuentra en buen estado de salud
Ante rumores del supuesto fallecimiento del artista Wilfrido Vargas, su equipo emitió un comunicado en redes sociales desmintiendo dicha información.
“La oficina de Wilfrido Vargas informa a la opinión pública que es falsa la noticia que circula sobre su supuesto fallecimiento a causa de cáncer”, se lee en comunicado.
Resaltaron que “Wilfrido se encuentra en perfecto estado de salud, activo y concentrado en la producción de su nuevo álbum”.
El legendario artista se presentará el próximo 31 de enero en Barranquilla, Colombia.