Samsung rediseña su Gaming Hub para reunir todos los juegos de la Galaxy Store en un solo lugar

Samsung ha presentado la actualización de Gaming Hub, su aplicación de juegos para móviles y tablets, para que sea más personalizada para el usuario y con la principal novedad de reunir todos los juegos de la Galaxy Store en un solo lugar.

En un comunicado en su web, Samsung Electronics ha revelado la primera fase de esta aplicación, con una nueva interfaz enfocada a facilitar la experiencia del usuario con sugerencias de juegos personalizadas y vídeo integrado en la aplicación.

"Al mostrar contenido basado en preferencias reales, creamos una forma más intuitiva y atractiva para que los jugadores exploren, vean y disfruten de sus juegos favoritos desde un solo punto de acceso", ha explicado el vicepresidente de Servicios de Juegos de Samsung Electronics, Jong Woo.

Las recomendaciones se adaptan a los patrones de juego individuales, creando una experiencia de búsqueda más intuitiva. La actualización también integra videos de YouTube, mostrando clips del juego, guías y contenido de creadores directamente a los jugadores según su actividad.

La plataforma, que cuenta con 160 millones de usuarios activos mensuales, ha reunido los juegos de la Galaxy Store también para que los usuarios no tengan que salir del Gaming Hub para buscarlos y descargarlos.

"Las interfaces complejas y el contenido excesivamente promocional dificultan que los jugadores encuentren los juegos que se ajustan a sus intereses", ha matizado Woo.

La última actualización de Samsung Mobile Gaming Hub ya está disponible en todo el mundo.

Respecto al futuro de la aplicación, la compañía ha anticipado que las futuras actualizaciones incorporarán funciones impulsadas por la comunidad, personalizaciones de perfiles de jugador y un buscador más inteligente, lo que ayudará a los jugadores a mejorar su experiencia.