Influencer italiana Chiara Ferragni es absuelta en juicio por fraude en venta de dulces

La influencer italiana Chiara Ferragni, otrora una estrella inigualable de las redes sociales, fue absuelta el miércoles de los cargos de fraude agravado en el llamado juicio Pandorogate, centrado en acuerdos caritativos supuestamente engañosos.

La fiscalía de Milán acusó a Ferragni —quien se enfrentaba a una posible pena de prisión en el juicio— de engañar a los consumidores en 2022 y 2023 al promocionar la venta de un pastel pandoro de edición limitada producido por la confitería italiana Balocco. Se suponía que los precios inflados financiarían directamente el tratamiento médico de niños.

Un caso similar involucró a los huevos de Pascua de la marca Ferragni en apoyo de “I Bambini delle Fate”, una asociación que ayuda a niños con autismo.

Ferragni, bajo el peso del escrutinio público y legal, se disculpó inmediatamente después de que surgieran las controversias, comprometiéndose a donar un millón de euros al hospital infantil Regina Margherita de Turín, que participó en la iniciativa Pandoro. También pagó a la asociación "Bambini delle Fate" 1,2 millones de euros (1,3 millones de dólares).

"Estamos todos conmovidos", dijo la influencer de 38 años al salir de la sala tras la absolución. "Agradezco a todos, a mis abogados y a mis seguidores".

El escándalo dañó la popularidad de Ferragni en redes sociales, erosionando su base de fans y dañando su vasto imperio empresarial, que abarcaba la belleza, las licencias y la moda. La vida personal de Ferragni también se vio afectada cuando su matrimonio con el popular rapero Fedez se vino abajo bajo el escrutinio público.

Su condición de influenciadora más reconocida de Italia hizo de su caso una prueba ideal para fiscales y reguladores, deseosos de enviar un mensaje a otros actores de la creciente y mayoritariamente desregulada economía de los creadores.

En diciembre de 2023, la autoridad antimonopolio de Italia multó a Ferragni con más de 1 millón de euros por “prácticas comerciales desleales” en relación con el pastel pandoro de marca.

Unos meses después de que estallara el escándalo, el gobierno conservador liderado por la primera ministra Giorgia Meloni presentó un proyecto de ley, denominado ley Ferragni, que apuntaba directamente a los influencers sospechosos de engañar a su base de seguidores con promociones de marketing poco claras.

No está claro de inmediato si los fiscales apelarán.