Influencer Esther Thomas muere después de operarse de un fibroma

La influencer Esther Thomas, conocida en redes sociales como "Sunshine", murió después de operarse de un fibroma.

A través de un comunicado publicado en Instagram, la familia de Thomas explicó que la creadora de contenido, quien acumulaba casi medio millón de seguidores, fue hospitalizada en Año Nuevo tras sufrir un dolor de estómago el 28 de diciembre.

"Nosotros, la familia de Esther Thomas (también conocida como Sunshine), con dolor en nuestro corazón, lamentamos anunciar el repentino fallecimiento de nuestra querida hermana e hija, quien falleció repentinamente el 9 de enero de 2026 después de una cirugía fallida", dice la publicación.

Los médicos determinaron que el fibroma "había crecido muchísimo". Su condición empeoró el 1 de enero y tuvieron que extirpar el fibroma.

El influencer Chidera Madu dijo que la operación de su amiga fue “exitosa”, ella tuvo “complicaciones” y murió.

Según Mayo Clinic, los fibromas uterinos son tumores comunes del útero. Suelen aparecer durante los años en que generalmente se puede producir un embarazo y dar a luz.