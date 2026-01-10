“El último se la queda”: el nuevo reality en vivo de Santiago Matías inicia el próximo 20 de enero

El empresario Santiago Matías (Alofoke), CEO de Alofoke Media Group, anunció este sábado que su nuevo reality en vivo por YouTube, “El último se la queda”, iniciará a las 9 del próximo 20 de enero.

A través de sus redes sociales, Matías compartió la imagen oficial de la competencia por un vehículo cero kilómetro (0 km) del año.

“Alofoke Radio Show presenta: El primer streaming extendido del año donde un grupo de personas participan por una jeepeta del año cero km. Estreno este martes 20 de enero a las 9 pm en vivo en Youtube/Alofokeradioshow. Si quieres ser parte de este reto, solo déjalo saber”, escribió.

“El contenido is back. Adiós a los podcasteros en olla opinando vidas ajenas y sus vidas miserables detrás de cámaras. 20 de enero es la fecha y todos pueden ser parte de esto. Estaré leyendo a todos, estoy armando el casting de quién si, y quién no”, añadió.

Este nuevo formato llega después del éxito de las dos temporadas de “La casa de Alofoke”, donde un número de personalidades debían convivir durante un mes por un premio final de grandes sumas de dinero y vehículos de lujo.

Se recuerda que Matías recibió el récord Guinness por la transmisión en vivo más larga del mundo gracias a “La casa de Alofoke 2”.