Khloé Kardashian afirma que quiere “congelar” su cuerpo para evitar el envejecimiento

Khloé Kardashian reveló que está dispuesta a realizar cualquier proceso para no enjevejecer y permanecer joven hasta los 104 años, edad a la que desea llegar.

Durante el más reciente episodio de su podcast 'Khloé in Wonder Land', la empresaria y socialité afirmó: "Tan pronto como pueda congelarme y preservarme, apúntenme".

Asimismo, la integrante del reality "Keeping Up with the Kardashians" admitió la presión de lucir joven a la que son sometidas las celebridades.

“La presión para verse joven y bonita es inmensa”, expresó.

Fue en ese mismo programa que la menor de las tres hermanas Kardashian también habló de su fe tras revelar que lleva cuatro años de celibato.

"Soy hija de Dios, creo en Dios y en que Jesús es el Hijo de Dios, y ese es mi sistema de creencias. Y es algo que me ayuda a sobrellevar cada día, en las buenas o en las malas", comentó la influencer, de 41 años.

También contó que su crianza estuvo basada en asistir a la iglesia cada semana y ahora sus hijos toman estudio bíblico con un profesor en su casa.