Muere el streamer español Sergio Jiménez que copió un reto extremo con drogas de Simón Pérez

El streamer Sergio Jimenez murió durante un reto extremo con drogas transmitido a través de Google Meet. Pocos meses después de la emisión de la muerte de Jean Pormanove, el fránces que fue agredido e insultado por sus compañeros antes de su deceso, por "Kick", una plataforma autraliana donde los usuarios pagan grandes sumas de dinero para ver humillaciones en vivo.

Según Euro News, el 'streamer' catalán Sergio Jiménez Ramos, de 37 años y conocido en internet como 'Sancho' o 'Sssanchopanza', falleció la noche de Año Nuevo mientras consumía cocaína y alcohol en una videollamada privada para seguidores que pagaban donaciones a cambio de ver retos sugeridos por la audiencia. Jiménez había crecido en el mundo del 'streaming' gracias al modelo de contenido virales promovido por el controvertido influencer Simón Pérez, conocido por sus directos extremos y retos pagados.

Simón Pérez habló sobre la muerte de su compañero de directos: “Me dijeron que se había tomado 6 gramos en 3 horas. Y una raya de 2 gramos”. Y añadió: “Yo ya le dije veces que 2 gramos era sobredosis, que estaba estudiado”.

“El hermano me dijo algo de una botella de whisky, que llegó la poli y que escucharon por el ordenador que alguien aún decía si se había bebido toda la botella”, continuó. “Tengo la conciencia tranquila, me podía haber pasado a mí, le ha pasado a él”.