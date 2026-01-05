Influencer dominicano Destino estrena reality en Miami con premio final de un Corvette y 50 mil dólares

El influencer dominicano radicado en Miami Danny Pérez, mejor conocido en redes sociales como Destino Positivo, estrenó este domingo 4 de enero el reality de convivencia "El Rancho de Destino" con un premio final de un vehículo deportivo Chevrolet Corvette y 50 mil dólares.

El creador de contenido y podcaster anunció que el primer programa bajo este formato en la Ciudad del Sol será transmitido durante 33 días en vivo de manera ininterrumpida a través de su canal de YouTube Destino Tolk.

Entre los participantes de encuentran: Pio La Ditingancia, Yajaira Valdez (La Hony), Burbu PR, Kenny Robert, Yurielkys Ojeda, Anthony Medina (A Tu Edad), Bryan Batista, Brayan Valdes, Eixchel Berroteran, Isander Pérez, Rayner Tamayo (Fiu Fiu), César Ruiz, Roselin Llanes, Gino Montalvo y Jossmery Toledo.

El ganador será elegido por el público mediante Super Chat en YouTube el próximo 7 de febrero.

"Vamos a festejar mi cumpleaños, vamos a festejar el triunfo, el éxito de este reality, terminandólo el día de mi cumpleaños", expresó Destino en un video compartido en sus historias de Instagram, donde acumula más de dos millones de seguidores.

Asimismo, confesó sentirse orgulloso "porque en el camino me han puesto muchas trabas y yo he sabido superarlas" desde que empezó en el mundo digital en el año 2015.