Influencer Melissa Mae Carlton perdió a sus dos hijas en menos de dos años

La influencer Melissa Mae Carlton habló sobre las pérdidas que ha sufrido en los últimos dos años.

Melissa perdió a su hija Abigail en abril de 2024, y el día de Navidad, su hija menor, Molly, también falleció. En menos de 20 meses, la creadora de contenido despidió a dos de sus cuatro retoños.

"En la mañana de Navidad, nuestra querida Molly y su hermana mayor, Abi, se reencontraron", escribió Melissa en una publicación de Instagram de diciembre de 2025. "Me siento paralizada. Todavía no puedo aceptar que esto sea real. No estoy lista para este dolor... Por favor, tengan a nuestra familia en sus oraciones mientras intentamos dar este pequeño paso a la vez".

Melissa está casada con Tom Carlton, con quien también tiene un hijo, llamado Harry, y una hija, Lily.

Según Melissa, "los médicos creen que Molly tenía una cardiopatía genética y sospechan que Abi también podría tener esta afección. Comparto esto porque creo que podría ser información crucial para las familias que han sufrido muerte súbita inesperada en niños (SUDC). Esto se supo gracias a que Molly pudo ser monitoreada en el hospital, algo que no pudimos hacer con Abi".