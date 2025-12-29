Influencer Yeferson Cossio será operado por fallas cardíacas: “El corazón le iba a explotar de exceso de estrés”

Yeferson Cossio captó el foco mediático y la atención de los internautas en esta última semana. Esto se debió a unas imágenes difundidas en redes, en las que se le observa desde un hospital.

El mismo creador de contenido confirmó que el motivo de su urgente ingreso estuvo relacionado con "una falla en el corazón".

Los primeros allegados en dar su versión fueron su hermana y su novia, Carolina Gómez. Ahora, Mr. Stiven, amigo que estuvo con él el día anterior a que se presentara la complicación cardíaca, aportó más detalles al contexto de la intervención.

Según 'Noticias Caracol', el joven contó que se encontraban en un “parche tranqui” en la playa. Reveló que estaban compartiendo en un yate de forma relajada.

De hecho, aclaró que "no sacaron la casa por la ventana". Sin embargo, de acuerdo con información publicada por la 'Revista Vea', Mr. Stiven señaló que, en un momento, Cossio quería seguir de fiesta en vez de volver al hotel. Fue hasta el día siguiente cuando Mr. Stiven se enteró de lo ocurrido.

¿Cómo es su estado de salud actual?

En estos momentos, el empresario fue dado de alta de la clínica en la que permaneció varios días y anunció públicamente que está en óptimas condiciones.

Además, explicó un poco cómo fue el proceso y aprovechó para aclarar aspectos que generaron especulaciones: “Lo que hicieron fue que me introdujeron un dispositivo en las cámaras del corazón y me electrocutaron para que el corazón funcionara bien. No es por lo que ustedes piensan, no fue por sobredosis ni nada de eso; simplemente, mi corazón ya no aguantaba más mi estilo de vida”.

A esta versión, se unió su pareja. Gómez afirmó que los problemas de salud del paisa no están relacionados con el consumo de sustancias. Especificó que las cargas del día a día tuvieron que ver.

“El corazón le iba a explotar de exceso de estrés. Dormía día de por medio por trabajar y llevaba meses así. Ya él les contará todo lo que pasó, pero ya está bien y me prometió que se va a cuidar más, va a trabajar menos y va a ir menos de fiesta”, escribió en su perfil social.

MARIANA SIERRA ESCOBAR

EQUIPO ALCANCE

EL TIEMPO