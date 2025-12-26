Influencer de belleza Yazmin Yeara revela que está embarazada tras años de intentos

La influencer de belleza, moda y estilo de vida Yazmin Yeara reveló este jueves que se encuentra en la dulce espera junto a su esposo, Víctor Mella, después intentarlo por tres años.

Yeara contó a través de sus redes sociales que en marzo de 2025 “vivimos una pérdida que nos rompió el alma”, pero siete meses más tarde, en octubre, volvió a quedar embarazada.

“Esperamos, oramos, y luego estabas tú. Nuestro bebé. Verano 2026”, dice una primera publicación de la podcaster en Instagram.

“Fueron 3 años de espera, de altas y bajas, de fe puesta aprueba, de oraciones diarias hechas con el corazón en la mano”, escribió Yeara en otros post junto a un emotivo video que relata su proceso.

“Nuestro milagro llegó. No cuando lo pedimos, sino cuando Dios sabía que estábamos listos. Porque

La conductora del podcast “The Besties Club” también compartió una recopilación de imágenes de las reacciones que tuvieron sus familiares al recibir la noticia.

Yeara se casó con Mella en el año 2023 luego de atravesar por un divorcio con su pareja anterior.