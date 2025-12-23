Muere el youtuber Adam the Woo, de 51 años

El youtuber Adam the Woo, de 51 años, murió el lunes en su casa de Orlando, Florida, Estados Unidos.

Agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Osceola estuvieron a las 12:24 de la tarde de ese día en la residencia de Adam para verificar su bienestar, pero no pudieron tener contacto con él, según TMZ.

Luego, alrededor de las 14:53, las autoridades recibieron una llamada sobre "una muerte desatendida" en esa misma ubicación. El medio señala que un amigo del creador de contenido se preocupó al verlo acostado en una cama, inmóvil.

Los amigos de Adam publicaron mensajes lamentando su fallecimiento.

"Esto rompe mi corazón y no quiero decir nada ahora. No tengo las palabras adecuadas. El mundo ha perdido a un gigante, y yo he perdido a un amigo más cercano que la sangre", escribió el también vlogger Justin Scarred en una publicación de Facebook.

"No puedo creer que esté escribiendo esto... Estoy absolutamente devastado al escuchar sobre el repentino fallecimiento de mi buen amigo Adam The Woo", escribió otro gran amigo, Chris Yon, en una publicación de Instagram.

Adam, quien ganó popularidad por documentar sus viajes por los 50 estados del país a bordo de la camioneta en la que vivía, acumulaba más de 400 mil suscriptores en su canal de YouTube y otros 85 mil en su cuenta de Instagram.