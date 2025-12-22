Muere prometido de la influencer Manuela Ochoa

Pedro Cadahía, prometido de la influencer Manuela Ochoa, falleció el pasado 12 de diciembre de forma repentina, según informó la creadora de contenido a través de su cuenta de instagram.

La pareja que se comprometió el pasado 8 de diciembre en la ciudad de México, lugar que la vió crecer aseguró en un post, justamente cinco días antes del fallecimiento de Cadahía.

A través de una publicación realizada por la influencer fue dada a conocer la noticia, lo que consternó de inmediato a sus seguidores, quienes al mismo tiempo se unieron al dolor de Ochoa.

El 6 de diciembre Ochoa publicó en su red social de instagram que había llegado a México “sitio que me ha visto crecer”, donde estaría acompañando junto a Pedro Cadahía a su primera amiga del colegio que celebraría su boda en el lugar. Lo que nunca imaginó que sería la primera y última boda que disfrutarían juntos.

La pareja, que se había comprometido días antes de la muerte de Cadahía, habían planeado celebrar su boda en octubre del año próximo.

Sin embargo, la historia terminó en diciembre con la inesperada despedida que recibió de su pareja.

No obstante, en la misma publicación donde informó del fallecimiento de su prometido, le escribió una carta y colgó varias fotos y videos con frases como “hay personas que te ofrecen las estrellas, y otras que te llevan a ellas”, “mi angel de la guarda” y “Te veo en el cielo, te voy a echar de menos”.

Carta de despedida de Manuela sin editar:

“Un 8 de diciembre prometimos querernos todos los días de nuestra vida frente a nuestra Virgen de Guadalupe en su casa de México. 12 de diciembre, en su día, decide llevarte al cielo sin preaviso. Hay gente que es tan santa que no esta hecha para este mundo, y tu mi amor, eres sin duda de esas personas y que suerte el cielo de recibir un ángel como tu. Qué voy a hacer sin ti? Si te soy sincera no lo se. Reconozco que todo esto me viene un poco grande, no se como vivir sin ti. Lo que si se, es que hoy esa promesa brilla en el cielo más que nunca.

He aprendido que lo que ha pasado no tiene explicación por mas que pregunte por qué, pero si tiene una respuesta: el amor. En diciembre del año pasado me escribiste “Si al clielo se llega amando, llego seguro por que no sabes lo que te quier” y tengo tan claro que has llegado tan directo porque era imposible querer mas que como lo hacias tu. Y si hubieras visto la gente que ha venido a despedirte… te habrias muerto de vergüenza!! Pero sabias querer tanto y tan bien,que ha sido precioso. Ahora me toca vivir por dos, me toda seguir adelante por ti, por nosotros y prometo hacerlo como siempre lo hacíamos.

E siento tan afortunada de que me hayas elegido a mi como el amor de tu vida para siempre, de haber sido la persona MAS querida del mundo todos estos años y de haber tenido la inmensa suerte de vivir un amor tan bonito como el nuestro. Cuandta gente se va de este mundo sin saber lo que es el amor de verdad en cualquiera de sus formas, y yo he tenido la inmensa suerte de vivirlo cada dia desde que estoy contigo. Eres TAN especial Pedro, no hay persona mas noble, honesta, generosa y cariñosa y ya lo decía Don Nacho en la misa, te tomabas la vida tan enserio: querer sin medida, vivir para el resto, siempre con alegría…

No sabes la que has liado aquí abajo, la de gente quee está rezando por ti; gracias por mandarme tantísimos abrazos a través de toda a gente que te adoraos. Ahora entiendo como te salían 270 invitados para la boda, pocos me parecen!! Saber que me iba a casar contigo es lo mas duro pero lo mas bonito que me ha pasado nunca y saber que he podido cumplir la misión de llevarte al cielo me llena de paz.

Te quiero tanto hoy y siempre,

Tu Manuelita”.