Ramcelis De Jesús "La More": de YouTube a la radio, la televisión y ahora el cine

Un talento que crece con los días, Ramcelis De Jesús (“La More”) da pasos agigantados dentro de los medios de comunicación y el arte de República Dominicana. Actualmente la actriz se destaca en la radio, la televisión y más recientemente en el cine como protagonista de la película “Medias hermanas” junto a Nashla Bogaert.

En este mismo año, De Jesús se unió oficialmente a “Qué Chévere es Saber” y a “Chévere Nights Live”, dos proyectos que aumentaron su exposición como figura. Además de “El Mismo Golpe”, donde está desde hace cinco años.

Aunque su contratación fue criticada por su corta trayectoria en la pantalla chica, hoy agradece haber sido subestimada.

“Mucha gente se sorprendió”, recordó del momento en el que fue confirmada como uno de los jóvenes que acompañarían a la veterana comunicadora Milagros Germán en el legendario programa. “Siempre es bueno que subestimen a uno”, añadió.

Ramcelis De Jesús inició en el año 2017 haciendo esporádicas apariciones en el canal de YouTube de DuckTapeTV, donde enganchó con millones de suscriptores gracias a su chispeante y extrovertida personalidad.

Casi 9 años después, su nombre resuena entre los favoritos para conducir la alfombra roja de Premios Soberano.

“Chévere Nigths”

Milagros Germán anunció a Ramcelis De Jesús como parte del elenco de “Chévere Nights Live”, junto a Rosmery Herrand, Elías Serulle y El Pió RD. La producción corresponde al programa de temporada generó el regreso de “La Diva” a la televisión tras su renuncia como funcionaria.

Para De Jesús, Germán le hace honor a su mote de “La Diva”, pero en sentido positivo. “La conocí y para mí fue un honor”, expresó.

“Tengo la bendición de tener jefes así: humildes, jefes con esa sed de que su compañero brille, humildes, jefes con esa sed de que su compañero brille”, mencionó.

“La Diva es diva, ella es diva, pero diva en el sentido de que es una mujer coqueta, de que es una mujer con seguridad, de que es una mujer fina, de que es una mujer segura, pero es humildad hecha persona, yo trabajaría cien mil veces con ella”, comentó.

en "qué chevere es saber"

De Jesús estuvo como la primera opción para integrarse al elenco de “Qué chévere es saber” por las participaciones que había tenido anteriormente en sustitución de los miembros que se ausentaban, hasta que en agosto María Angélica Ureña abandonó el proyecto.

“Yo a veces cubría cuando alguno de los chicos faltaba, entonces se dio el caso de que María Angélica iba a salir del programa y me llamó Irving y de una vez acepté porque siempre me ha gustado y siempre ha sido un deseo para mí y gracias a Dios se me cumplió este año también”, contó.

Desde el año 2021, Ramcelis De Jesús se destaca en el programa radial “El Mismo Golpe” (que se transmite por Zol FM), espacio que integra junto al veterano Jochy Santos, Albert Mena, Doble J, Alexander Batista (Kukika Tv), Irving Alberti, Ñonguito y Somaily Castro.

Ramcelis define como “una bendición” la oportunidad que recibió de Jochy Santos. Su entrada fue gracias a Mena, quien la llevó a conocer a Santos en una reunión.

A su llegada, Ramcelis aportó un contenido popular y un lenguaje que conecta con una audiencia joven del barrio, así también Santos se mantiene actualizado con los nuevos términos.

“Esto ha sido una bendición, por eso yo trato de cada vez que habló de lo mío decirle a la gente, obviamente el talento es importante, hay que prepararse, no nada más de talento vive el hombre, pero también entregarle todo a papá Dios y Él en su digno momento te va a poner las cosas en el camino sin decir desesperarte”, reconoció. Destacó la importancia de vivir el proceso y dar pasos firmes durante el trayecto hacia el éxito.

SU ACTUACIÓN EN "medias hermanas"

A pesar de que había actuado en la serie “Líos de familia”, que Caribbean Films estrenó en el año 2022 en la plataforma de Plantaya, Ramcelis De Jesús se consolida como actriz en “Medias hermanas”, teniendo un papel protagónico en su debut en la gran pantalla.

Sobre su coprotagonista en la trama, Nashla Bogaert, habló con admiración, ya que la considera su ejemplo a seguir.

“Nashla es la persona a la que yo siempre he admirado desde que yo comencé esto, yo decía como: Yo quiero llegar ahí o más”, afirmó.

“Tener el privilegio, el honor, de trabajar con ella de manera cercana ha sido una bendición. Aprendí mucho de ella, me dio muchos consejos, consejos instructivos, y qué lindo es encontrar una mujer, que seamos dos mujeres construyendo algo”, agregó.