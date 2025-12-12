Mary Magdalene, influencer conocida por sus múltiples cirugías, muere al caer de un noveno piso

La influencer canadiense de origen mexicano Denise Ivonne Jarvis Gongora, conocida en redes sociales como Mary Magdalene, murió. Tenía 33 años.

Según medios como Daily Mail y The Sun, la personalidad de internet cayó desde el balcón del noveno piso de la Torre Patong, el edificio más alto y un hito icónico en Patong, Phuket, Tailandia.

El cuerpo de Mary fue encontrado por el personal de un hotel cercano y fue trasladado a la morgue para fines de autopsia.

El hermano de Mary, el amante de los tatuajes Iván, confirmó su muerte con un emotivo mensaje: “Eres tan divertida y tan creativa, mucho más de lo que yo jamás seré. Te amo mucho más de lo que las palabras jamás podrán expresar. Eres mi mundo. Ojalá todo fuera diferente. Gracias por todo. Te quiero, hermanita”.

La mujer, a quien sus seguidores consideraban una "adicta a las cirugías", había desembolsado más de medio millón de dólares en sus múltiples retoques esteticos.

Mary Magdalene acumulaba casi 150 mil seguidores en Instagram, donde compartía imágenes de sus pinturas y esculturas.

La también modelo de OnlyFans y artista dijo que adoptó una actitud rebelde desde los 12 años, cuando se volvió sexualmente activa y inició el consumo de drogas, debido a la estricta crianza de sus padres.

"Los doce y trece años fueron los años más salvajes de mi vida", dijo en el podcast "No Jumper".