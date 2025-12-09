Muere el influencer fitness Alessandro Antonicelli tras luchar contra un raro tipo de cáncer

El influencer de fitness Alessandro Antonicelli tras luchar contra el osteosarcoma condroblástico, un agresivo y raro tipo de cáncer de huesos, que le fue diagnosticado en agosto de 2023. Tenía 26 años.

La familia de Alessandro confirmó su muerte a través de su cuenta oficial de Instagra, donde acumulaba más de 198 mil seguidores.

El creador de contenido lideraba el proyecto "A la m**da con el cáncer", que continuará pese a su fallecimiento.

"Hoy el mundo está un poco más vacío: Ale voló, libre del dolor, encontrando la paz que merecía", dice la publicación.

"Sabemos lo mucho que lo has amado y apoyado, pero ahora te pedimos que protejas este doloroso momento que su familia, novia y amigos están pasando", se lee.

En diciembre de 2023, cuatro meses después de ser diagnosticado por primera vez, Alessandro fue operado. En la cirugía, le extirparon el fémur, las articulaciones de la rodilla y la cadera, y parte del músculo cuádriceps tras varias fases de quimioterapia.

Sin embargo, los médicos descubrieron que el cáncer había hecho metástasis en la clavícula y la zona lumbar. Intentaron tratarlo con radioterapia, pero la enfermedad siguió propagándose.