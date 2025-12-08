Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Muere influencer Pyari Maryam, de 26 años, tras sufrir complicaciones durante parto de gemelos

El esposo de Maryam, Ahsan Al, compartió la triste noticia través de Instagram, donde confirmó que los bebés estaban "completamente a salvo".

Pyari Maryam murió tras dar a luz a sus gemelos.

Listín DiarioSanto Domingo, RD

La influencer pakistaní Pyari Maryam murió a los 26 años tras sufrir complicaciones durante parto de gemelos.

"En verdad, a Alá pertenecemos y a Él volveremos. La querida Maryam ha fallecido. Se pide a todos que oren para que Alá, el Señor del Honor, la perdone y eleve su rango", escribió. 

También compartió una foto de los recién nacidos para desmentir los rumores de que tampoco habían sobrevivido. 

Según el Hindustan Times, Pyari Maryam era una blogguera conocida por su estilo afable y su contenido para toda la familia. Contaba con una gran cantidad de seguidores, tanto dentro como fuera de Pakistán, incluso en la India. 

Tenía casi 160 mil seguidores en Instagram y más de dos millones en TikTok.

