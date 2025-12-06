Melvin TV pide ayuda para costear tratamiento contra el cáncer de colon

Melvin Alexander Vicente, conocido como Melvin TV, dio a conocieron que le detectaron cancer de colon.

El comentarista de espectáculos, quien laboró en “Los dueños del circo” y la plataforma de Alofoke radio show”, pidió ayuda para poder costear el tratamiento.

“Yo sé que tengo cáncer... estoy en un momento muy delicado. Tengo una herida tan grande que casi no puedo caminar. A veces quiero llorar, pero no puedo más del dolor", expresó en un en vivo en su cuenta de Instagram.

Las personas que deseen colaborar con Melvin TV pueden hacerlo a través de las cuentas Banco Popular: 813624871 y Banreservas: 9604203429, a nombre de Melvin Alexander Vicente Ventura y pueden comunicarse a su número de WhatsApp 829-263-5631.

Desde que dio a conocer su enfermedad, el comentarista del espectáculo ha recibido apoyo públicamente de diversas figuras del medio incluyendo a la humorista Cheddy García, quien recientemente lo visitó.