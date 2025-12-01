Sofía Quiroz, creadora de contenido sobre motocicletas, muere en un choque con un camión

La influencer colombiana de motociclismo Karen Sofia Quiroz Ramírez murió a los 25 años.

La creadora de contenido, también conocida como "Bikegirl" en redes sociales, perdió el control de su motocicleta Suzuki Gixxer y chocó contra un camión en Floridablanca, Colombia.

De acuerdo con El Espectador, la joven habría caído de la motocicleta al costado izquierdo, por donde iba el tractocamión, por lo que fue arrollada por las llantas traseras del vehículo de carga. Aunque varias personas intentaron auxiliarla, la joven murió instantáneamente.

El incidente se encuentra bajo investigación.

“La hipótesis más probable del accidente es que la motociclista viajaba entre dos vehículos”, dijo el funcionario de transporte Jahir Andres al Daily Mail.

El hecho ocurrió el pasado miércoles 26 de noviembre. Las honras fúnebres se realizaron el sábado en Bucaramanga.

Quiroz Ramírez acumulaba más de 70 mil seguidores divididos entre Instagram y TikTok, donde compartía contenido sobre motocicletas.