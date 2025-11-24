Apartamento, relojes y vehículos han recibido los participantes de "La casa de Alofoke 2" y... aún no termina

“La casa de Alofoke 2”, el fenómeno digital que ha acumulado más de 500 millones de reproducciones en YouTube, finaliza este 27 de noviembre hasta el momento con el creador de contenido José Manuel de la Cruz (La Fruta) a la cabeza en la tabla de puntuaciones, quien al parecer será el que se lleve a casa el premio de cuatro millones de pesos y un Ferrari Purosangue.

Sin embargo, a lo largo del reality son varios los participantes que han recibido regalos como apartamentos, dinero en efectivo, vehículos y joyas.

Precisamente, La Fruta durante una de las dinámicas más del reality resultó ganador de una Changan del año, luego de participar en un reto que buscaba llevar la cuenta de Instagram del empresario y joyero Javier The Jeweler a un millón de seguidores. Por su cuempleaños, Santiago Matías “Alofoke”, le obsequió un reloj de la marca Rolex al influencer.

Igualmente, la cocinera y creadora de contenido conocida como Mami Nolas o “Cara e Pepita”, se ganó un Rolex al acertar la llave correcta en una caja cerrada en siete segundos.

Mami Nolas luego de ser eliminada del reality, regresó de visita unos días despuès y fue sorprendida por Alofoke con un apartamento. La impresión fue tal que la creadora de contenido, residente en Nueva York, se desmayó.

A la exponente urbana La Perversa, el empresario también la sorprendió con un reloj Cartier Santos como regalo de cumpleaños el pasado 13 de noviembre.

Antes de abandonar “La casa de Alofoke 2”, Debt Freedoom, uno de los patrocinadores del programa, le donó al pelotero Luis Polonia un millón de pesos para su academia de beisbol. Ese mismo día el humorista Juan Carlos Pichardo Jr, ganó en la dinámica de la marca, respondiendo preguntas de cultura general, 80 mil pesos y también se lo obsequió al exdeportista para la causa.

Anteriormente, Polonia le regaló 250 metros de terreno al exponente urbano Carlos Pérez, mejor conocido como El Capitán Aló, para que construya su casa.

En la dinámica de Debt Freedoom, el influencer boricua Michael Flores ganó ocho mil dólares y de ese dinero destinó dos mil para ayudar a Capitán Aló a construir su hogar.

En el proyecto digital, que lleva 34 días transmitiéndose ininterrumpidamente, no solo el ganador del primer lugar se llevará premios, sino que los participantes que queden en segundo, tercer, cuarto y quinto lugar se ganarán yipetas Changán y un apartamento.

El reality inició con 20 participantes, de los cuales varios han sido eliminados y otros han abandonado por su propia cuenta y otras figuras se han unido en el trayecto. Actualmente los habitantes de La casa son: La Perversa, La Insuperable, Gracie Bon, Jlexis, Michael Flores, Daniela Barranco, La Fruta, Capitán Aló, Juan Carlos Pichardo Jr., Yesther, Shadow Blow, Carlos Montesquieu, Melissa Gate y Caramelo,

La casa de Alofoke 1

En la primera edición, Crucita ganó el primer lugar y La Gigi quedó en el segundo lugar, recibiendo un Mercedes-Benz por parte de Matías, quien también anunció vehículos de la marca Changan para el creador de contenido oriundo de Boca Chica, Luis Enrique Martínez “Luise”, y la colombiana Karola Alcendra, quienes ganaron el tercer y cuarto lugar respectivamente.

Aunque resultó en el último puesto, Carlos Montesquieu recibió un vehículo Changan como regalo de Matías por su entrega durante los 15 días de su participación.

Al igual que en la segunda edición del reality, los participantes de la primer recibieron otros regalos como joyas, dinero en efectivo, etc.,.