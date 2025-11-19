La Bella Chanel y Yina Calderón se enfrentan en una pelea en vivo en “La mansión de Luinny”

Las influencers Yina Calderón y La Bella Chanel se enfrentaron a golpes durante el reality “La mansión de Luinny”, que se transmite en vivo las 24 horas al día a través de YouTube.

La conflicto inició cuando la colombiana le reclamó a su compañero, el dj español Abraham García Arevalo, por haber proferido insultos contra ella y otras participantes.

Al intentar mediar la situación, la dominicana fue manoeatada por Calderón, a quien agarró por el cabello hasta que los demás habitantes pudieron separarlas.

Calderón, conocida por sus enfrentamientos con personalidades importante de Colombia y por su participación en "La casa de los famosos (Colombia)", acusó a García Arevalo de llamarla prostituta.

A principios de noviembre, Chanel y Calderón protagonizaron un altercado al encontrarse en el reality luego de que en las redes sociales se lanzaran algunos dardos.