La Bella Chanel y Yina Calderón se enfrentan en una pelea en vivo en “La mansión de Luinny”

El conflicto inició cuando la colombiana le reclamó a su compañero, el dj español Abraham García Arevalo, por haber proferido insultos contra ella y otras participantes.

La Bella Chanel y Yina Calderón.

Las influencers Yina Calderón y La Bella Chanel se enfrentaron a golpes durante el reality “La mansión de Luinny”, que se transmite en vivo las 24 horas al día a través de YouTube.

La conflicto inició cuando la colombiana le reclamó a su compañero, el dj español Abraham García Arevalo, por haber proferido insultos contra ella y otras participantes. 

Al intentar mediar la situación, la dominicana fue manoeatada por Calderón, a quien agarró por el cabello hasta que los demás habitantes pudieron separarlas. 

Calderón, conocida por sus enfrentamientos con personalidades importante de Colombia y por su participación en "La casa de los famosos (Colombia)", acusó a García Arevalo de llamarla prostituta. 

A principios de noviembre, Chanel y Calderón protagonizaron un altercado al encontrarse en el reality luego de que en las redes sociales se lanzaran algunos dardos. 

