Ministerio de Cultura no tiene bases legales para intervenir "La casa de Alofoke 2"

El ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo explicó que la institución no cuenta con bases legales para intervenir “La Casa de Alofoke 2”, tras la solicitud del Movimiento Matrimonio Feliz, que considera el programa contrario a principios éticos y morales.

“Tenemos leyes muy anticuadas y esas leyes no contemplan ningún elemento vinculante a las plataformas que hoy están desarrollando este tipo de acciones, por consiguiente, del punto de vista legal está un poco inconcluso el asunto”, expresó el también comunicador a “Arte y Medio”.

Se recuerda que el Movimiento Matrimonio Feliz, a través de una carta, solicitó al Ministerio de Cultura intervenir el reality alegando que las "expresiones, mensajes y dinámicas públicas resultan contrarias a los valores éticos, morales y familiares".

Este movimiento, afirmando que promueve y defiende los valores cristianos, aseguró que el contenido de "La casa de Alofoke" proyecta modelos negativos a la juventud dominicana y afecta la formación moral y espiritual de la sociedad.

"Consideramos que este tipo de manifestaciones atentan y socavan los principios éticos y morales que deben regir la convivencia y el respeto entre los ciudadanos, especialmente en lo que respecta a la protección de la niñez y la juventud, quienes son los más vulnerables ante estos mensajes destructivos", leía parte de la misiva.

Por esta razón pidieron a las autoridades "tomar las medidas necesarias" para suspender o regular contenidos como "La casa de Alofoke".

“La casa de Alofoke 2” se transmite en Youtube en vivo desde el 20 de octubre hasta el 27 de noviembre.