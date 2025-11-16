Muere la influencer y bailarina puertorriqueña Xiomara “La Golda”

La influencer, bailarina y cantante puertorriqueña Xiomara Calderón Santiago, conocida en redes sociales como Xiomara “La Golda”, murió este sábado en circunstancias aún desconocidas.

La noticia fue confirmada por el actor y productor Jorge Pabón “El Molusco”, quien había contratado a Xiomara en su plataforma Molusco TV, donde se destacó en la producción y posteriormente como talento hasta su fallecimiento.

“Hoy es un día muy triste para todos en Molusco LLC, ante el repentino fallecimiento de nuestra querida Xiomara. Xiomara se convirtió en familia y en piedra angular de nuestro equipo. El vacío que deja en sus familiares y allegados va más allá de lo que les puedo explicar y aún estamos tratando de comprender lo sucedido”, dijo el locutor.

El año pasado, la creadora de contenido inició un proceso de pérdida de peso “porque quiero durar 100 años”, aclarando que con su apodo “La Golda” no promovía ser “gorda”, sino al “gold” (oro) en el que se quería convertir.

Xiomara se sometió a una bariátrica con la ayuda económica de Molusco.

En su última publicación en Instagram, Xiomara pidió oración para que Dios tenga “control de todo en mi vida”, mensaje que habría compartido antes de entrar al quirófano en una clínica en la ciudad de Miami para realizarse una cirugía estética.