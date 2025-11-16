Al borde del llanto, Diosa Canales confiesa que estuvo “a punto” de perder su carrera antes de reality

La vedette venezolana Diosa Canales realizó un encuentro con los representantes de la prensa de República Dominicana tras expulsión de “La casa de Alofoke 2”.

Contrario a lo que el público esperaba, la artista de 38 años agradeció a Santiago Matias por invitarla a participar en el reality de convivencia, donde estuvo por 25 días aislada con otras 19 personalidades.

Asimismo, Canales, quien asistió al evento en compañía de su esposo, el cantante Sigiloso, confesó que estaba “a punto” de perder su carrera antes de recibir la llamada de Matías para unirse a la competencia.

“Él se puso como yo quería que se pusiera: se puso paranoico, se asustó, me amenazó, a él le dio de todo realmente. Ahora la que lo computó fui yo, y, sinceramente, yo vengo aquí para agradecerle a Santiago por todo, por todo, porque mi carrera estuvo a punto de perderse… Gracias Santiago, gracias”, dijo con la voz entrecortada.

La bailarina y actriz contó que su mudanza de Venezuela a Colombia no fue fácil y se encontraba en proceso de adaptación y crecer en la música cuando “Alofoke” la contactó.

Se recuerda que Canales fue expulsada la madrugada de este sábado por cuestionar las votaciones del público. Señaló que su nombre aparecía bloqueado cuando sus fanáticos intentaban votar a su favor.