Santiago Matías descarta producir una tercera temporada de “La casa de Alofoke”

A pesar del innegable éxito que ha logrado el reality de convivencia “La casa de Alofoke” en sus dos temporadas, el empresario Santiago Matías descartó este viernes producir una tercera temporada del programa de YouTube.

A través de su cuenta de Instagram, el creador del formato admitió que se encuentra en medio de un dilema sobre su próximo proyecto, ya que desconoce si debería regresar o no a la cabina de radio para continuar con su podcast "Alofoke Radio Show" luego de más de 12 años al aire.

"No haré una Casa 3, disfruten La Casa 2", escribió Matías en sus historias. Mientras que en una publicación, expresó: "Muchas llamadas y muchos mensajes de texto sobre si regreso a la cabina de Alofoke y mi respuesta es no se. Primera vez en mi vida que enfrento este dilema".

Asimismo, el creativo añadió: "Son muchos años y momentos epicos, pero luego de @casaalofoke 2 sentarme hablar de gente de lunes a jueves esta dificil. Bueno, toca una pausa y ver que se hace. Hablamos en el prime time".