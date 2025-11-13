“La mansión de Luinny” logra ser tendencia en varios países de Latinoamérica

A pesar de la guerra mediática de contenido que vive el entretenimiento actualmente, "La mansión de Luinny" se mantiene firme, conquistando nuevas audiencias y consolidando su posición como uno de los fenómenos digitales más impactantes del entretenimiento latino.

Hace tan solo dos días, el proyecto alcanzó una nueva meta internacional al viralizarse en Brasil, luego de que el reconocido periodista y figura mediática Leo Dias, desde Río de Janeiro, compartiera fragmentos del reality en su cuenta de Instagram, llegando a una audiencia de 18.6 millones de personas y superando los 8.3 millones de visualizaciones.

Durante la última semana, el reality show encabezado por el comunicador, productor y empresario Luinny Corporán también alcanzó el puesto #1 en tendencias en República Dominicana y Colombia, afianzando su presencia en toda la región.

De acuerdo con el ranking internacional TVTOP España, que mide los streamings más vistos en el mundo de habla hispana, La Mansión de Luinny se mantiene como el segundo programa más visto, siendo además el segundo proyecto dominicano en ocupar esta posición, justo detrás de "La casa de Alofoke". En conjunto, dos dominicanos controlan el top mundial de streaming, marcando un momento histórico para la televisión digital y el entretenimiento online caribeño.

Durante una reciente entrevista en el programa “Vaya Vaya” de México, Luinny Corporán fue cuestionado sobre su relación con Santiago Matías. El comunicador dejó claro que, aunque actualmente no mantienen una relación cercana, le desea lo mejor y reconoció su capacidad de trabajo, destacando que para él “es un orgullo que ambos estén representando la bandera en el mundo”, entendiendo que se trata de “un logro para ambos y para el país”.

El ambicioso formato La Mansión de Luinny, transmitido 24/7 por YouTube, ha superado en solo dos semanas los 41 millones de views, sumando más de medio millón de personas conectadas en las transmisiones y manteniendo una media de 173,000 espectadores simultáneos, con picos de 403,000 en su minuto de oro.

El fenómeno ha trascendido fronteras, recibiendo el respaldo de la diáspora dominicana en Estados Unidos y España, además de seguidores en Ecuador, Costa Rica, México, Colombia, Panamá, Italia, Brasil y otros países. En redes sociales, los fanáticos han mostrado un apoyo masivo al comunicador, posicionando constantemente fragmentos del reality entre las principales tendencias de X (Twitter) y TikTok.

“El enfoque sigue siendo crecer, demostrar que desde República Dominicana también se puede liderar la región y ofrecer contenido de calidad con identidad y visión global”, expresó Luinny Corporán, reafirmando su compromiso con la evolución del entretenimiento digital latino.

Asimismo, Luinny Corporán, quien ha contado con el respaldo de importantes marcas aliadas a lo largo de esta temporada, celebra y agradece la confianza depositada en este proyecto, que continúa expandiendo su alcance y relevancia internacional.

Con esta hazaña, "La mansión de Luinny" no solo consolida a su creador como uno de los productores más influyentes del continente, elevando el nombre de República Dominicana como potencia creativa dentro del universo del streaming global.