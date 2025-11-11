La Insuperable protagoniza pelea con La Benítez en “La casa de Alofoke 2”

Indhira Luna, conocida artísticamente como La Insuperable, protagonizó la madrugada de este martes protagonizó una pelea con La Benítez en la segunda temporada de "La casa de Alofoke", el reality de YouTube producido por Santiago Matías.

La intérprete de "Cama vacía" se molestó cuando la joven creadora de contendio hizo comentarios en contra de su colega y amiga, Denisse Michelle Tejeda (La Perversa), quien supuestamente por celos había amenazado a La Benítez.

La influencer terminó abandonando la competencia tras golpear a la cantante urbana, quien resultó con moretones en el cuello.

Benítez decidió renunciar del programa que se transmite 24 horas al día después de que sus hermanas llegaron a la casa e informaron que su madre había sufrido una situación de salud al ver la pelea.

Se recuerda que La Benítez se unió como la participante número 18 el pasado 31 de octubre, pero su estadía fue corta.

Con la entrada de la personalidad de redes sociales Melissa Gate, suman 19 concursantes que van tras el Ferrari Purosangue y los cinco millones de pesos.