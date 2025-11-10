El influencer de viajes Anunay Sood fue encontrado sin vida en la calle, según policía de Las Vegas

El influencer de viajes Anunay Sood, de 32 años, fue encontrado sin vida en la calle tras asistir a la exhibición de vehículos Concours en el Hotel Wynn de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.

Según la policía: “El 4 de noviembre de 2025, la LVMPD respondió al hallazgo de un cadáver en la cuadra 3100 de South Las Vegas Boulevard. Los agentes asistieron al médico forense y levantaron un informe médico/no penal”.

Sood, quien acumulaba 1,4 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, viajó a esa ciudad para asistir al evento social junto a su novia Shivani Parihar y otras personalidades de redes sociales y periodistas.

Aún se desconoce la causa de la muerte.

Su última públicación en redes sociales incluye fotografías de él durante el Concours posando frente a carros deportivos.

Por su lado, su pareja escribió: “Todavía no puedo creer que te hayas ido. Siento el corazón destrozado y todo a mi alrededor se siente vacío. Eras mi persona, mi refugio, mi vida, mi todo. Ni siquiera sé cómo asimilarlo; no parece real. Todo me recuerda a ti: tu risa, tu voz, tus mensajes. No sé cómo seguir adelante sin ti”.