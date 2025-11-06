“La casa de Alofoke 2”: Caramelo logra posicionarse en el octavo lugar, a dos días de su ingreso

Tras coronarse campeón de “La Casa de los Famosos All Stars” de Telemundo convirtiéndose en el primer dominicano en lograrlo y llevándose un premio de 200 mil dólares, el influencer Carlos Antonio Cruz, mejor conocido como Caramelo, ha logrado una nueva hazaña al ingresar como el participante número 20 en la segunda temporada de “La Casa de Alofoke 2”.

En apenas 24 horas desde su entrada, Caramelo acumuló más de 21,000 puntos, rompiendo récords dentro del programa y encendiendo las redes sociales con los hashtags #ElSoltero, #TeamElSoltero y el clásico #TeamCaramelo. Su llegada fue recibida con entusiasmo por el creador del formato, Santiago Matías (Alofoke), y por figuras como Carlos Manuel de la Cruz (La Fruta), en una noche que también incluyó la presentación musical del merenguero Elvis Crespo.

Además, el tiktoker alcanzó el octavo lugar de la competencia, superando a 12 participantes más antiguos.

Caramelo se ha convertido en un símbolo de superación y conexión real con el público. Antes de alcanzar la fama, trabajó como repartidor de paquetes en Nueva York, además de desempeñarse como carnicero y recolector de metales. Su historia de humildad y perseverancia ha resonado profundamente con sus seguidores, quienes lo ven como un ejemplo de autenticidad y resiliencia.

Por su parte, “La Casa de Alofoke 2” ha superado todas las expectativas. En solo 11 días de transmisión continua por YouTube, el programa ha acumulado más de 250 millones de vistas.