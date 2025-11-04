Bárbara Borges, bloguera de viajes de 28 años, muere víctima de una bala perdida cuando iba en un taxi

La influencer y bloguera de viajes brasileña Bárbara Elisa Yabeta Borges, de 28 años, murió tras ser impactada en la cabeza por una bala perdida cuando iba a bordo de un taxi por la Línea Amarilla, en Rio de Janeiro, durante un tiroteo entre bandas criminales rivales.

El conductor del vehículo dijo a medios locales que escuchó los disparos mientras pasaban por el puente peatonal de Fundão. La joven fue llevada de urgencia al Hospital Geral de Bonsucesso, pero no pudo sobrevivir, a pesar de los esfuerzos médicos.

"Cuando miré hacia atrás, sentí una desesperación enorme por su vida. Estaba haciendo ruidos, intentando respirar. En ese momento, solo quería salvarla", declaró el taxista.

El hecho ocurrió el pasado viernes 31 de octubre, días después de la masacre en esa ciudad, que dejó al menos 121 muertos, entre ellos cuatro agentes, considerada la operación policial más letal de Río.

Borges trabajaba como empleada bancaria y compartía en su blog su amor por la naturaleza, el deporte y los viajes.