Luis Polonia perdona a su hijo por participar en asalto a su residencia hace cinco años

Durante una dinámica de desahogo y conversación profunda en “La casa de Alofoke 2”, el exjugador de Grandes Ligas Luis Polonia reveló uno de los episodios más difíciles de su vida personal.

Polonia contó que, hace aproximadamente cinco años, su propio hijo habría participado en la planificación de un asalto a su residencia junto a otros hombres. En ese hecho, le sustrajeron cerca de cuatro millones de pesos y provocó que se distanciara de su hijo, a quien en ese entonces pidió no volver a ver.

Entre lágrimas, “El rey del hit” confesó que perdona al joven y que espera encontrarse con el joven y darle un abrazo.

“Él planificó todo con los delincuentes, el plan era robarme la caja fuerte sin hacerme daño. Duraron como dos semanas cayéndome atrás, me caían atrás a mí para asegurarse de que no hubiera nadie en el apartamento”, expresó.

El momento se produjo durante una jornada en la que los participantes del reality compartieron abiertamente sus temores, experiencias personales y situaciones que les han generado ansiedad, convirtiendo el espacio en una verdadera terapia grupal.